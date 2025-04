Conheça Kevin Farrell, o cardeal que lidera a Igreja no pós-Francisco

© Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Com a morte do Papa Francisco, a liderança da Igreja Católica fica temporariamente sob a responsabilidade do cardeal irlandês Kevin Farrell, camerlengo do Vaticano desde 2019. Aos 77 anos, Farrell é a principal autoridade durante o período conhecido como Sede Vacante — fase que se estende até a eleição de um novo pontífice.

Como camerlengo, é ele quem assume tarefas cruciais após o falecimento de um Papa. Coube a Farrell, por exemplo, a confirmação oficial da morte de Francisco, além de supervisionar a destruição do Anel do Pescador, símbolo do papado. Ele também passa a administrar temporariamente o Palácio Apostólico e é responsável pela gestão dos bens e do Tesouro da Santa Sé.

Figura central nos próximos dias, Kevin Farrell será ainda o principal coordenador da cerimônia fúnebre de Francisco, bem como da organização do Conclave — reunião do Colégio dos Cardeais que escolherá o próximo líder da Igreja, prevista para acontecer em cerca de um mês.

Kevin Joseph Farrell nasceu em 2 de setembro de 1947, em Dublin, na Irlanda, em uma família profundamente católica. Foi ordenado sacerdote em 24 de dezembro de 1978, em Roma, e iniciou sua trajetória religiosa na Congregação dos Legionários de Cristo, em 1996. Posteriormente, dedicou-se aos estudos de Filosofia e Teologia, consolidando sua formação no clero.





Leia Também: Paz em Gaza e na Ucrânia foi último apelo de papa Francisco

Leia Também: Vaticano divulga primeiras imagens do Papa no caixão; veja

Leia Também: Entre lágrimas e orações, milhões de fiéis choram morte do Papa; veja

Leia Também: Arcebispo excomungado ataca Papa: "Terá de responder pelos crimes"