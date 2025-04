'Acha que consigo?', perguntou papa a enfermeiro na Páscoa; como foram as últimas horas de Francisco

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Obrigado por me trazer de volta à praça" São Pedro, disse o papa Francisco a Massimiliano Strappetti, enfermeiro que vinha cuidando ininterruptamente do pontífice, no último domingo de Páscoa (20).

Segundo o portal oficial da Santa Sé, o Vatican News, o líder católico agradecia o profissional por incentivá-lo a subir no papamóvel pela primeira vez desde que sobreviveu a uma internação de cinco semanas, no mês passado. O encontro da multidão com o pontífice, morto horas depois, aos 88 anos, seria o último.

O inesperado passeio entre milhares de fiéis reunidos para celebrar o feriado católico ocorreu após a "urbi et orbi", tradicional bênção proferida na Páscoa e no Natal. Segundo informações publicadas pelo portal nesta terça-feira (22), o papa consultou seu enfermeiro antes de subir no veículo.

"Acha que consigo?", perguntou, de acordo com o Vatican News. Strappetti o tranquilizou e o papa percorreu a praça durante quase 15 minutos.

Após o encontro com fieis, o jesuíta argentino teria descansado durante a tarde em sua na residência de Santa Marta, no Vaticano, antes de jantar. Na segunda (21), porém, por volta das 5h30 no Vaticano (0h30 no Brasil), surgiram os primeiros sinais de mal-estar. Mais de uma hora depois, fez "um gesto de despedida com a mão para Strappetti", segundo o portal, e entrou em coma. Ele morreu às 7h35 locais.

"Não sofreu, tudo aconteceu rapidamente, dizem aqueles que estiveram ao seu lado nos últimos momentos", relata o Vatican News com base em depoimentos das pessoas que estavam no local. "Uma morte discreta, quase repentina, sem longas esperas, nem grande clamor para um papa que sempre manteve sua saúde em grande segredo."

No início do ano, o pontífice havia passado 38 dias no Hospital Gemelli, em Roma, para tratar uma pneumonia que afetou seus dois pulmões -uma condição delicada para um idoso que teve parte de um pulmão removido quando jovem. No entanto, retornou ao Vaticano há quase um mês e parecia estar se recuperando.

O último dia do papa reflete seu pontificado. Conhecido por se esforçar até a exaustão, Francisco passou seu último dia trabalhando, desafiando o conselho dos médicos que lhe disseram para descansar por dois meses para se recuperar.

Cerca de 35 mil fiéis alinharam-se nos corredores dentro da Praça São Pedro no domingo enquanto o papa fazia seu passeio, sentado em uma cadeira elevada na parte de trás do papamóvel. "Viva o papa", gritavam os presentes enquanto o veículo parava ocasionalmente para que Francisco pudesse abençoar bebês trazidos pelos assistentes papais.

O Vatican News disse que Francisco morreu "tendo novamente abraçado o povo, depois de muito tempo". Seu funeral acontecerá no sábado (26), na presença de uma multidão de fiéis e líderes estrangeiros, antes da convocação de um conclave para escolher seu sucessor.

