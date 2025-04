Lula deve embarcar na quinta-feira para funeral do papa com Janja, Motta, Alcolumbre e Barroso

© Getty

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) deve embarcar na noite de quinta-feira (24) para participar do funeral do papa Francisco. Devem integrar a comitiva a primeira-dama Janja da Silva e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. Ministros do governo também devem acompanhar o presidente, mas a composição da comitiva ainda não foi confirmada.

A missa do funeral do papa Francisco foi confirmada para sábado (26), às 10h (5h em Brasília), na praça de São Pedro. O corpo de Francisco está sendo velado desde a noite de segunda-feira (21) na capela da Casa Santa Marta, onde o papa morava. O caixão será levado na manhã de quarta-feira (23) para a basílica, onde, depois de cerimônias internas, terá início a visitação dos fiéis.

