Israel intercepta míssil lançado do Iêmen por rebeldes Houthis

O exército de Israel informou nesta quarta-feira (23) que um míssil disparado do Iêmen em direção ao território israelense foi "muito provavelmente interceptado com sucesso". O ataque levou ao acionamento das sirenes de alerta aéreo em Haifa e em outras cidades no norte do país.

Segundo o comunicado oficial, divulgado pelo canal do exército no Telegram, um sistema de defesa antimísseis foi acionado e o projétil foi interceptado ainda em voo. O míssil teria sido lançado por militantes do grupo Houthi, movimento rebelde apoiado pelo Irã que controla parte do território do Iêmen.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, os Houthis intensificaram ataques com drones e mísseis contra alvos israelenses e navios comerciais ligados a Israel no Mar Vermelho, uma rota estratégica do comércio global. Os ataques haviam cessado após uma trégua anunciada em janeiro, mas foram retomados após o reinício da ofensiva israelense em Gaza, em 18 de março.

Em resposta aos ataques houthis, os Estados Unidos iniciaram uma campanha de bombardeios no território controlado pelos rebeldes no Iêmen, incluindo a capital Sanaa, na tentativa de deter os ataques à navegação internacional.

A guerra em Gaza começou após o ataque do Hamas ao sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, que deixou cerca de 1.200 mortos, em sua maioria civis, e resultou no sequestro de aproximadamente 250 pessoas. Como retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar de larga escala contra o enclave palestino. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, mais de 51 mil pessoas já morreram no território desde então.

