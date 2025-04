Estudante de 23 anos perde braços e pernas após infecção grave

© Facebook

Lily McGarry, de 23 anos, estudante da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, teve os braços e as pernas amputados após ser diagnosticada com septicemia meningocócica, uma infecção grave causada por bactéria. A jovem permanece internada em uma unidade de terapia intensiva, mas sua família afirma que ela tem mantido uma atitude positiva diante da difícil recuperação.

O caso aconteceu no dia 14 de janeiro, quando Lily foi levada às pressas ao hospital por seus colegas de casa — um gesto que pode ter salvado sua vida. "Ela teve muita sorte de morar com dois estudantes de medicina. Eles perceberam os sinais rapidamente e a levaram ao hospital", contou a mãe da jovem à imprensa local.

Segundo os relatos, um dos amigos identificou uma erupção cutânea na mão de Lily, um dos primeiros sintomas de alerta para a meningite meningocócica. A condição evoluiu rapidamente para um choque séptico, e a estudante precisou ser colocada em coma induzido.

A septicemia meningocócica é uma infecção sanguínea grave causada pela bactéria Neisseria meningitidis. Trata-se de uma complicação potencialmente fatal da doença meningocócica, que também pode provocar meningite. A evolução rápida da doença exige tratamento médico imediato.

Apesar das amputações, a família de Lily destaca sua força e resiliência: "Ela tem se mostrado incrivelmente corajosa diante de tudo isso. Estamos muito orgulhosos de como ela está enfrentando a situação", afirmou a mãe.

A família está angariando fundos para poder pagar os tratamentos da jovem e as próteses que eventualmente terá que usar.

