Homem que tentou matar João Paulo II pede para ir ao funeral de Francisco

Mehmet Ali Agca, o homem que tentou assassinar o Papa João Paulo II em 1981, pediu autorização ao Vaticano e ao governo italiano para participar do funeral do Papa Francisco, marcado para sábado, 26 de abril. O pedido foi feito por meio de um vídeo divulgado no YouTube, através do perfil de seu advogado, Riccardo Sindoca, conforme noticiado por veículos da imprensa internacional.

As imagens foram publicadas ainda na segunda-feira, dia 21, poucas horas após a confirmação da morte de Francisco, aos 88 anos, em decorrência de um AVC.

O atentado cometido por Agca ocorreu em 13 de maio de 1981, quando ele tinha 23 anos. O então Papa João Paulo II foi baleado na Praça de São Pedro, no Vaticano, durante uma audiência pública. O pontífice foi atingido por quatro disparos no abdômen, mas sobreviveu.

Agca foi preso imediatamente após o ataque e permaneceu detido na Itália até o ano 2000, quando foi extraditado para a Turquia, seu país natal. As motivações do atentado jamais foram completamente esclarecidas, embora tenham sido apontadas ligações entre Agca e o grupo ultranacionalista turco Lobos Cinzentos.

Dois anos após o ataque, em um gesto histórico, João Paulo II visitou Agca na prisão e o perdoou pessoalmente — episódio que se tornou um símbolo de reconciliação para a Igreja Católica.





