Corpo do Papa Francisco é levado à Basílica de São Pedro; veja as imagens

© Getty

O corpo do Papa Francisco foi trasladado na madrugada desta quarta-feira (23) para a Basílica de São Pedro, no Vaticano, marcando o início oficial das cerimônias fúnebres. A procissão começou por volta das 4h (horário de Brasília) e percorreu um trajeto simbólico e solene até a basílica, onde terá início o velório aberto ao público a partir das 6h.

A cerimônia de trasladação foi antecedida por um momento de oração, conduzido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, atual camerlengo e responsável por liderar a Igreja Católica durante o período de transição conhecido como Sede Vacante, até a eleição do novo Papa.

O percurso do cortejo passou pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protormártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos e adentrando a Praça de São Pedro, até chegar à Basílica Vaticana pela porta central — tradição reservada aos pontífices.

O funeral oficial está marcado para sábado (26), às 10h no horário local (5h em Brasília), com uma missa solene presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais. A celebração marcará o início dos novemdiales, os nove dias de luto e orações que seguem a morte de um papa.

Francisco faleceu na última segunda-feira (21), aos 88 anos, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele foi o primeiro papa jesuíta e também o primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica. Durante seus 12 anos de pontificado, ficou marcado por reformas internas, defesa dos pobres e um discurso progressista frente aos desafios contemporâneos.

