Corpo do Papa Francisco "está como morreu", diz biógrafo Austen Ivereigh

© Reprodução X/ Vatican News

O corpo do Papa Francisco já está na Basílica de São Pedro, onde permanecerá até o dia do funeral. Segundo o biógrafo oficial do pontífice, Austen Ivereigh, o corpo está exatamente como no momento da morte.

Em entrevista à BBC, Ivereigh explicou que, ao contrário do que era tradição em pontificados anteriores, o corpo de Francisco não foi embalsamado. A prática, comum até o século passado, deixou de ser adotada no Vaticano. Ainda assim, o biógrafo afirma que alguma medida foi tomada para retardar a decomposição: “Ele está como morreu”, declarou.

No caixão de madeira onde o Papa foi colocado, também foi incluído um saco com moedas cunhadas durante os anos de seu pontificado – uma para cada ano, seguindo a tradição vaticana.

Francisco morreu na manhã de segunda-feira (21), aos 88 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral. O anúncio foi feito pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell: “Queridos irmãos e irmãs, é com profundo pesar que anuncio o falecimento do Papa Francisco”.

Natural de Buenos Aires, na Argentina, Jorge Mario Bergoglio entrou para a história como o primeiro papa latino-americano e também o primeiro jesuíta a assumir o comando da Igreja Católica. Ele liderou a instituição por 12 anos, após a renúncia de Bento XVI em 2013. Seu pontificado foi marcado por ações firmes contra os abusos sexuais dentro da Igreja, por sua postura diante de conflitos armados e pelo enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Nos últimos meses, Francisco enfrentava complicações de saúde, incluindo uma pneumonia bilateral que o deixou internado por 38 dias. Em seu testamento, deixou claro o desejo de ser enterrado de forma simples, na Basílica de Santa Maria Maior, entre a Capela Paulina e a Capela Sforza. Seu pedido foi direto: um túmulo no chão, sem adornos, apenas com a inscrição “Franciscus”.





Leia Também: Casamento duradouro? O conselho do Papa que se tornou viral

Leia Também: Quem é Strappetti, o enfermeiro para quem o Papa acenou antes de morrer?

Leia Também: Corpo do Papa Francisco é levado à Basílica de São Pedro; veja as imagens