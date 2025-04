Terremoto de magnitude 6,2 atinge região próxima a Istambul, na Turquia

© Getty

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a região do Mar de Mármara, na Turquia, por volta das 12h50 (horário local) desta quarta-feira (06h50 em Brasília), de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor teve epicentro a cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Istambul, a uma profundidade de 10 quilômetros, e foi sentido também em províncias vizinhas.

“Ocorreu um terremoto de magnitude 6,2 em Silivri, no Mar de Mármara, em Istambul. Todas as equipes da AFAD [Autoridade para Gestão de Desastres e Emergências] e das instituições competentes iniciaram os trabalhos de verificação no local”, informou o Ministério do Interior da Turquia, por meio de comunicado divulgado à imprensa. “Desejamos rápida recuperação a todos os cidadãos afetados”, acrescenta a nota.

Até o momento, não há informações sobre vítimas ou danos estruturais significativos. As autoridades continuam monitorando a situação e realizando avaliações nas áreas impactadas.