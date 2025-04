Terremoto em Istambul interrompe transmissão ao vivo na TV turca; veja

© X (antigo Twitter)/ ozanozturk_tr

A região de Istambul, na Turquia, foi atingida por um terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter na manhã desta quarta-feira (24). O tremor ocorreu por volta das 12h50 no horário local (6h50h no horário de Brasília), com epicentro a aproximadamente 40 quilômetros ao sudoeste de Istambul, no Mar de Mármara, e a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Logo após o abalo sísmico, diversas imagens começaram a circular nas redes sociais. Registros mostram pessoas correndo pelas ruas em busca de segurança e estúdios de televisão sendo surpreendidos ao vivo pela força do tremor. A situação causou pânico em diferentes áreas da cidade e em províncias vizinhas, onde o terremoto também foi sentido com intensidade.

Em comunicado oficial, o Ministério do Interior da Turquia informou que equipes da Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres (AFAD) e de outros órgãos estão em campo realizando vistorias. Até o momento, não há confirmação de vítimas ou danos materiais significativos.

“Desejo pronta recuperação a todos os nossos cidadãos afetados pelo terremoto”, afirmou o ministério.

As autoridades continuam monitorando a situação e pedem que a população siga as orientações de segurança.

Veja a emissão ser interrompida na galeria acima.