Papa Francisco: caixão será enterrado logo após missa fúnebre

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - Após a missa do funeral, na praça São Pedro, na manhã de sábado (26), o caixão do papa Francisco deverá ser levado para a basílica de Santa Maria Maior, onde será enterrado.

O percurso de cerca de 6 km será feito em velocidade de cortejo, segundo o Vaticano, para que as pessoas possam se despedir do papa. O caminho exato ainda está sendo discutido com as autoridades italianas, por envolver questões de segurança.

Foi informado que a Santa Maria Maior ficará fechada durante à tarde, período em que o sepultamento deverá ocorrer, de forma reservada. Em seguida, será reaberta, no início da noite. Às 16h (de Brasília) está previsto a reza de um rosário, aberta aos fiéis.

