Criança é lançada por brinquedo em parque na Indonésia e sofre fraturas

Um rapaz de 13 anos ficou suspenso em uma das atrações de um parque de diversões na Indonésia, tendo sofrido várias fraturas.

O incidente aconteceu no Jatim Park, em 8 de abril, quando o jovem escorregou do banco em que estava sentado em um carrossel conhecido por parecer um martelo e dar várias voltas, em grande velocidade, no ar.

O rapaz conseguiu se segurar mas acabou sendo lançado de uma altura de cerca de dois metros, tendo sofrido fraturas na mão e na perna.

O momento em que ficou suspenso no banco ficou registrado em um vídeo que pode ver em seguida. Alertamos, contudo, que as imagens podem ferir as suscetibilidades dos leitores mais sensíveis:

As autoridades obrigaram o parque de diversões a encerrar o brinquedo do acidente.

