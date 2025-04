EUA descrevem Coreia do Norte como um país com fortes 'armas nucleares'

© <p>Getty Images</p>

Nesta quarta-feira (23), o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, concedeu uma entrevista a um podcast do 'The Free Press' onde descreveu a Coreia do Norte como um país "com armas nucleares", em um aparente reconhecimento das capacidades nucleares de Pyongyang.

De acordo com a agência 'Yonhap News', Rubio destacou uma série de desafios de segurança enfrentados pelos Estados Unidos, incluindo os da China, Rússia e Irã, apontando o potencial nuclear da Coreia do Norte, apesar do compromisso declarado do governo Trump com a "desnuclearização completa" do Norte.

"Vivemos em um mundo com uma Coreia do Norte com armas nucleares e um Irã com ambições nucleares", disse o secretário, comparando os contornos atuais da segurança com o que eram há 20 anos, quando os EUA eram o que ele chamava de "potência unipolar".

Ainda segundo a agência de notícias, o presidente Donald Trump tinha chamado anteriormente a Coreia do Norte de "potência nuclear", observando que o líder norte-coreano Kim Jong-un tem "muitas armas nucleares" e o 'elogio' teria a intenção de ajudar a atrair o Norte de volta à mesa de negociações.

