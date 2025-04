Homem é baleado em tiroteio no aeroporto de Toronto

© Reprodução X/ Mario Nawfal

Um homem foi baleado, esta quinta-feira (24), no aeroporto Internacional Pearson de Toronto, no Canadá, após uma troca de tiros com as autoridades. O incidente ocorreu antes das 07h00 (08h00, em Brasília).

A CTV News, que cita as autoridades canadenses, revela que a pessoa ferida não é nenhum policial envolvido.

"Este é um incidente isolado e não há ameaça para as pessoas", informou a polícia de Peel, acrescentando que uma unidade especial de investigação já comparece ao local.

Várias testemunhas relataram que ouviram disparos do lado de fora do terminal 1 do aeroporto.

Os serviços de emergência médica foram chamados, não tendo, na ocasião, adiantado informações sobre o ocorrido.

OFFICER INVOLVED SHOOTING:



-T1 at Pearson International Airport

-Large police presence.

-Adult ml shot.

-Officer is uninjured.

-@SIUOntario has been contacted.

-This is an isolated incident and there are no known threats to public safety.

-Expect Delays at the Terminal.… — Peel Regional Police (@PeelPolice) April 24, 2025

As autoridades de Toronto informaram, na rede social X (antigo Twitter), que a estrada que dá acesso ao terminal 1 do aeroporto está fechada, uma vez que decorre uma investigação.

A estação canadense, que teve acesso a um vídeo, revela que, no local, está um grande aparato policial, com dezenas de carros da polícia na estrada que dá acesso ao terminal.

ROAD CLOSURE: #Hwy409 to Terminal 1 Departures, at Toronto Pearson International Airport, in Mississauga - Roads closed due to a police investigation. Please avoid the area. ^ao pic.twitter.com/YdAprJqiOs — OPP GTA Traffic (@OPP_GTATraffic) April 24, 2025

Breaking: A look at the scene from Terminal 1 at Pearson Airport. Heavy police presence, roads closed in the surrounding area. Traveller tells me dozens of cops pulled up with rifles pic.twitter.com/kwIwojXwq0 — Courtney Heels (@CourtHeelsCP24) April 24, 2025

Came back to Toronto to a possible shooting at the airport? They’ve told vehicles to turn around and exit #pearson #airport #toronto pic.twitter.com/tGMaGtBx5i — Diego Hernán Barra (@iamUrbvnex) April 24, 2025

Terminal 1 departure closed at Pearson Airport Toronto pic.twitter.com/jElavt09BF — GS Chahal (@gschahal) April 24, 2025

