Astrólogo do TikTok é preso por prever novo 'forte terremoto' em Myanmar

© Lauren DeCicca/Getty Images

Um astrólogo que fazia previsões na rede social TikTok foi preso por ter alegado que um novo terremoto “muito forte” iria atingir Myanmar.

John Moe The, de 21 anos, divulgou um vídeo, em 9 de abril, no qual assegurava que um novo tremor afetaria “todas as cidades em Myanmar”, no espaço de 12 dias.

“Devem estar em edifícios altos durante o dia. Leve consigo coisas importantes e fuja dos edifícios durante os abalos”, lia-se na descrição do vídeo, que foi visto 3,3 milhões de vezes, segundo a CBS News.

O jovem foi detido durante uma busca domiciliar, no centro da cidade de Monywa, de acordo com uma nota divulgada esta quinta-feira (24) pelo governo militar de Myanmar.

“Recebemos uma informação sobre notícias falsas que estavam sendo espalhadas através de uma conta no TikTok, segundo a qual ocorreria um forte terramoto. […] Serão tomadas medidas efetivas de acordo com a lei. Da mesma forma, também tomaremos medidas eficazes contra aqueles que escrevem, divulgam ou compartilham notícias falsas", revelaram as autoridades.

Ainda que Nan Nan, de Yangon, não tenha acreditado nas informações, muitos dos seus vizinhos sim. “A maior parte dos meus vizinhos não se atreveu a ficar nos seus apartamentos e ficou na rua nesse dia. […] Um amigo até alugou uma pequena casa nos arredores de Rangum para se preparar", disse a jovem de 35 anos à AFP.

As previsões de John Moe The incluíam ainda outras catástrofes meteorológicas, a libertação de Aung San Suu Kyi, deposta durante o golpe de Estado de 2021, e ataques aéreos norte-americanos em Myanmar.

Ainda que existam sistemas de alerta que detectam os terremotos e emitem um sinal, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) ressalvou que prever os tremores com antecedência é cientificamente impossível.

Vale lembrar que as réplicas diárias, algumas de magnitude superior a 5, continuam a ocorrer mais de 21 dias após o terramoto inicial de magnitude 7,7 ter atingido o centro-norte de Myanmar, entre as cidades de Sagaing e Mandalay, a segunda cidade mais populosa do país.

A área mais afetada é uma das principais regiões produtoras de alimentos do país, pelo que os danos causados pelo terramoto podem afetar a segurança alimentar da nação, já de si empobrecida, que se encontra mergulhada num profundo conflito armado desde o golpe militar de fevereiro de 2021.

A junta militar, que detém o poder no país há quatro anos, comunicou mais de 3.700 mortes, embora a Organização das Nações Unidas (ONU) estime que o número real seja "provavelmente muito mais elevado", devido a dificuldades na recolha e processamento de dados.

