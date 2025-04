Lula chega a Roma para funeral do papa Francisco

© <p>Getty Images</p>

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta sexta-feira (25) a Roma para o funeral do papa Francisco, morto na última segunda (21) aos 88 anos.

Ele e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, ficarão na residência oficial da Embaixada do Brasil em Roma durante a visita ao país. A comitiva do petista deve permanecer na Itália até sábado (26), quando o corpo do pontífice será enterrado.

No dia em que Francisco morreu, Lula declarou luto oficial de sete dias no Brasil. "A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos", disse o presidente.