Coreia do Norte denuncia EUA por enviar bombardeiro estratégico ao Japão

© <p>Getty Images</p>

Nesta sexta-feira (25), a Coreia do Norte denunciou os Estados Unidos pelo envio de bombardeiros estratégicos B-1B ao Japão, argumentando que tal envio representaria uma ameaça à segurança do país e da região.

De acordo com a Agência Central de Notícias Coreana (KCNA), Washington teria deixado seu bombardeiro no Japão por um longo período. Em 15 de abril, uma força-tarefa de bombardeiros dos EUA, composta por aeronaves B-1B Lancer, aviadores e equipamentos de apoio do 9º Esquadrão Expedicionário de Bombardeio da Força Aérea dos EUA, chegou à Base Aérea de Misawa e alguns equipamentos permaneceram no local.

O B-1B Lancer é um dos três bombardeiros estratégicos dos EUA, com capacidade para voar 12.000 quilômetros sem escalas em velocidades supersônicas e transportar até 57 toneladas de armas.

A estatal KCNA acusou os EUA de implantação prolongada e estacionamento permanente de seus ativos estratégicos nas profundezas do Indo-Pacífico, dizendo: "Isso claramente marca um desenvolvimento ameaçador à segurança regional".

"A região da Ásia-Pacífico não é uma área frágil onde os EUA podem mudar o equilíbrio à vontade usando algumas unidades de esquadrões estratégicos", disse a agência, alertando que os EUA enfrentariam "reações adversas" da população da região por seus planos.

Leia Também: Lavrov diz que Rússia está pronta para chegar a acordo de paz com Ucrânia