Veja quem são os chefes de Estado e de governo que estarão no funeral do papa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funeral do papa Francisco será realizado no próximo sábado (26), com uma missa solene na praça São Pedro, seguida do sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, conforme o desejo expresso pelo pontífice de uma cerimônia simples.

O Vaticano anunciou nesta quinta-feira (24) que pelo menos 130 delegações, incluindo 50 chefes de Estado e dez monarcas em exercício, já confirmaram presença na cerimônia.

Entre os líderes que estarão na capital italiana estão os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, Emmanuel Macron, da França, e Volodimir Zelenski, da Ucrânia, de acordo com levantamento feito pela Reuters.

O Brasil será representado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja.

Entre as ausências mais notadas estão o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o dirigente da China, Xi Jinping. O rei Charles 3º, que está sob tratamento de um câncer e se encontrou com Francisco poucos dias antes da morte do pontífice, será representado pelo filho, o príncipe William.



VEJA A LISTA DE 38 PAÍSES E ORGANIZAÇÕES COM REPRESENTANTES CONFIRMADOS:

Alemanha - presidente Frank-Walter Steinmeier e chanceler Olaf Scholz

Argentina - presidente Javier Milei

Áustria - presidente Alexander Van der Bellen e chanceler Christian Stocker

Bangladesh - conselheiro-chefe Muhammad Yunus

Bélgica - rei Philippe, rainha Mathilde e primeiro-ministro Bart de Wever

Brasil - presidente Luiz Inácio Lula da Silva e primeira-dama Janja Lula da Silva

Chipre - presidente Nikos Christodoulides

Croácia - presidente Zoran Milanovic

Equador - presidente Daniel Noboa

Espanha - rei Felipe 6º e rainha Letizia

Estados Unidos - presidente Donald Trump e primeira-dama Melania, além do ex-presidente Joe Biden

Estônia - presidente Alar Karis

Filipinas - presidente Ferdinand Marcos Jr.

Finlândia - presidente Alexander Stubb

França - presidente Emmanuel Macron

Grécia - primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis

Holanda - primeiro-ministro Dick Schoof

Honduras - presidente Xiomara Castro

Hungria - presidente Tamas Sulyok

Irlanda - primeiro-ministro Micheál Martin

Itália - presidente Sergio Mattarella e primeira-ministra Giorgia Meloni

Letônia - presidente Edgars Rinkevics

Lituânia - presidente Gitanas Nausėda

Moldova - presidente Maia Sandu

Nações Unidas - secretário-geral António Guterres

Noruega - príncipe herdeiro Haakon e princesa herdeira Mette-Marit

Nova Zelândia - primeiro-ministro Christopher Luxon

Polônia - presidente Andrzej Duda

Portugal - presidente Marcelo Rebelo de Sousa e primeiro-ministro Luís Montenegro

Reino Unido - príncipe William e primeiro-ministro Keir Starmer

República Dominicana - presidente Luis Abinader

República Tcheca - primeiro-ministro Petr Fiala

Romênia - presidente interino Ilie Bolojan

Suécia - rei Carl 16º Gustaf, rainha Silvia e primeiro-ministro Ulf Kristersson

Suíça - presidente Karin Keller-Sutter

Timor-Leste - presidente José Ramos-Horta

Ucrânia - presidente Volodimir Zelenski

União Europeia - presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen