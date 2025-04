Trump diz que busca fim da guerra mas que a 'Crimeia ficará com a Rússia'

© <p>Getty Images</p>

Nesta sexta-feira (25), o presidente dos EUA, Donald Trump, disse em uma entrevista que "a Crimeia ficará com a Rússia" e que segue pressionando a Ucrânia a fazer concessões para encerrar a guerra.

De acordo com a 'Time', o presidente dos EUA vem acusando Zelensky de prolongar a guerra ao resistir às negociações com o presidente russo, Vladimir Putin. No entanto, a Europa acusa Putin de enrolar nas negociações e de buscar se apropriar de mais território ucraniano enquanto seu exército mantém o ritmo de batalha.

Funcionários do governo norte-americano alertaram que Trump poderá desistir das tentativas de interromper a guerra se os dois lados não chegarem a um acordo. Isso poderia significar também a interrupção da crucial ajuda militar americana à Ucrânia.

A Crimeia, no sul da Ucrânia, foi tomada pela Rússia em 2014 e a situação foi criticada por Trump, em sua gestão passada.

Nesta sexta-feira (25), Trump falou com a imprensa, antes de embarcar para Roma e acompanhar o funeral do Papa Francisco, onde comentou sobre a guerra entre a Rússia e Ucrânia e disse que não há prazo para a conclusão das negociações de paz. "Só quero fazer isso o mais rápido possível", disse.

Trump disse que poderá conversar com Zelensky em Roma e que enviado do Estados Unidos, Steve Witkoff, já se encontrou com Putin em Moscou para falar sobre o fim da guerra.

Vale lembrar que o fim do conflito entre a Rússia e Ucrânia foi uma promessa de campanha de Trump, que alegava que acabaria com a guerra em apenas um dia.

Leia Também: Lavrov diz que Rússia está pronta para chegar a acordo de paz com Ucrânia

Leia Também: Trump diz que aproveitará viagem a Roma para encontros com líderes de países