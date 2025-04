General russo morre em explosão de carro perto de Moscou

© State Emergency Service of Ukraine/Reuters

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um general russo morreu nesta sexta-feira (25) em uma explosão na cidade de Balashikha, nos arredores de Moscou.

Bomba foi colocada em um carro estacionado e detonada remotamente, diz mídia russa. Segundo o site Baza, o dispositivo caseiro foi acionado quando o militar passava pelo local.

Vítima foi identificada como Yaroslav Moskalik. Um vídeo publicado pelo jornal Izvestia mostra uma pessoa se aproximando de uma fila de carros estacionados quando acontece a explosão.

Informações preliminares indicam que uma segunda pessoa também morreu na explosão. O Comitê Investigativo da Rússia apura o caso.

Moskalik representou o Exército russo nas negociações para acabar com a guerra entre a Ucrânia e as forças separatistas apoiadas pela Rússia, em 2014. Atualmente, era vice-chefe da Diretoria Principal de Operações do Estado-Maior das Forças Armadas Russas.

Em dezembro, Ucrânia usou bomba para matar tenente-general russo. O serviço de inteligência da Ucrânia escondeu uma bomba em uma scooter elétrica e matou o militar Igor Kirillov, a quem Kiev acusou de ser o responsável pelo uso de armas químicas contra tropas ucranianas.