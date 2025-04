Chefes de Estado de todo o mundo prestam último tributo a Francisco

© Lusa

O presidente norte-americano, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania, prestaram homenagem ao Papa na Basílica de São Pedro antes de seguirem para a praça de mesmo nome, onde será realizado o funeral.

Trump e Melania fizeram uma pausa para rezar diante do caixão fechado do Papa.

Na Praça de São Pedro, o presidente norte-americano cumprimentou alguns dos presentes, entre eles o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem trocou algumas palavras.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, acompanhado de sua filha Laura, também fez uma pausa para rezar diante do caixão de Francisco.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte Macron, curvaram-se diante do caixão, prestando homenagem ao pontífice argentino, assim como já haviam feito na sexta-feira à noite, ao chegarem a Roma.

O rei e a rainha da Espanha também foram, na manhã deste sábado, à Basílica de São Pedro para homenagear Francisco, poucos minutos antes de se dirigirem à praça para assistir às exéquias.

Felipe VI e Letizia foram acompanhados pela delegação espanhola enviada à Cidade do Vaticano para a cerimônia, que inclui as vice-presidentes María Jesús Montero e Yolanda Díaz, o ministro da Presidência, Félix Bolaños, e o líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

Vestidos de preto, o rei e a rainha permaneceram alguns instantes diante do caixão do Papa e, em seguida, saíram da basílica para se sentarem próximos ao altar na praça, antes do início da cerimônia, que conta com a presença de cerca de 200 mil pessoas.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou ao funeral acompanhado de sua esposa, Rosângela, tendo entrado na Praça de São Pedro pouco depois do presidente argentino, Javier Milei, e poucos minutos antes do início do funeral solene, ao som dos sinos.

Também estão presentes na Praça de São Pedro para acompanhar o funeral a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Em um contexto de intensas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia, Donald Trump e Ursula von der Leyen trocaram um aperto de mão e breves palavras na Praça de São Pedro.

Um total de 140 delegações estrangeiras chegou à praça, onde cerca de 200 mil pessoas — 40 mil na praça e o restante nos arredores — estão presentes para o funeral.

A capela mortuária do Papa Francisco na Basílica de São Pedro foi fechada na tarde de sexta-feira, após três dias em que 250 mil fiéis se despediram do pontífice, e o caixão foi selado.

O Papa Francisco faleceu na segunda-feira, aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral.

Leia Também: Líderes mundiais, fiéis e forte segurança: Último adeus ao Papa Francisco