Trump reuniu-se com Zelensky antes do funeral do Papa: "Muito produtiva"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na manhã deste sábado, antes do funeral do Papa Francisco, informou o canal britânico Sky News, citando fontes do Vaticano.

Durante o encontro, ambos concordaram em retomar a conversa após a cerimônia fúnebre. A reunião também foi confirmada pelo porta-voz da presidência ucraniana, Sergei Nykyforov.

"A reunião aconteceu e já foi concluída", declarou Nykyforov a jornalistas, sem fornecer mais detalhes.

Por sua vez, a Casa Branca informou que os dois chefes de Estado tiveram uma reunião "muito produtiva".

"O presidente Trump e o presidente Zelensky se encontraram hoje em caráter privado e tiveram uma reunião muito produtiva", afirmou o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, acrescentando que mais detalhes serão divulgados posteriormente.

Vale lembrar que, na sexta-feira, Donald Trump pressionou Zelensky ao afirmar que espera que a Ucrânia assine "imediatamente" o acordo de minerais.

"A Ucrânia, liderada por Volodymyr Zelensky, ainda não assinou os documentos finais do importantíssimo acordo sobre terras raras com os Estados Unidos. O atraso já passa de pelo menos três semanas. Esperamos que seja assinado IMEDIATAMENTE. As negociações sobre o acordo de paz global entre Rússia e Ucrânia estão ocorrendo sem problemas", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social.

Nas cerimônias fúnebres do Papa estão também o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

Alguns dos presentes na Praça de São Pedro aplaudiram o líder ucraniano quando chegou ao local.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy is applauded by some of those gathered in St Peter's Square as he takes his seat before the start of the funeral.



Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/LwQxLim8ml — Sky News (@SkyNews) April 26, 2025

Antes, o ex-embaixador britânico na Rússia, Sir Tony Brenton, afirmou que o evento apresenta oportunidades diplomáticas, incluindo um "possível encontro" entre Trump e Zelensky, que poderá ser "um passo importante" no processo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

Este encontro surge depois de o negociador de paz de Trump, Steve Witkoff, ter mantido conversações com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Kremlin.

Desde 2022, quando fracassaram as negociações entre os dois países em guerra, que não existem mais negociações diretas.

