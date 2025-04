Vídeo mostra queda de avião da polícia na Tailândia

Um avião da Polícia Real Tailandesa caiu na manhã desta sexta-feira (25) em uma praia próxima ao Aeroporto de Hua Hin, na província de Prachuab Kiri Khan. A aeronave, modelo Viking DHC-6 Twin Otter, participaria de um treinamento de paraquedismo e caiu a cerca de 100 metros da areia. O acidente foi registrado em vídeo por testemunhas que estavam no local.

Cinco policiais morreram no acidente, enquanto o piloto foi resgatado com vida, mas em estado grave. Ele está sendo tratado em um hospital da região. As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia e pelas autoridades de aviação da Tailândia. A investigação deve apurar eventuais falhas mecânicas ou humanas que possam ter contribuído para a queda.

#Breaking Royal Thai Police Aircraft Crashes Off Hua Hin, Killing 5 of The 6 Aboard



HUA HIN, Thailand

A Royal Thai Police Viking DHC-6-400 Twin Otter crashed into shallow waters off the coast of Hua Hin shortly after takeoff from Hua Hin Airport on Friday, killing 5 of the 6… pic.twitter.com/L6ndV972dx