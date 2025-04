'Profecia' sobre derrocada da Igreja vem à tona após morte do Papa

© Getty Images

A morte do papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira (21), repercutiu mundialmente e trouxe à tona uma suposta profecia de Nostradamus. Circula nas redes sociais um trecho atribuído ao profeta francês que teria previsto o falecimento de um papa idoso em 2025, além da escolha de um sucessor "jovem, romano e de pele escura". Nostradamus, conhecido por suas quadras poéticas enigmáticas publicadas em 1555, é frequentemente associado a eventos históricos importantes, mas suas previsões são consideradas controversas e abertas a interpretações.

“Com a morte de um Pontífice muito velho / Um romano de boa idade será eleito / Dirão dele que enfraquece sua sede / Mas por muito tempo reinará com atividade mordaz”, diz o trecho que vem sendo atrelado à autoria de Nostradamus.

Francisco liderou a Igreja Católica por quase 12 anos e morreu enquanto se recuperava de uma pneumonia. Ele foi o primeiro papa latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo máximo da Igreja. Durante seu pontificado, promoveu reformas e assumiu posições progressistas que dividiram opiniões entre fiéis. Especialistas e religiosos apontam que o próximo papa poderá adotar uma postura mais conservadora. O processo de escolha, conhecido como Conclave, ocorrerá nos próximos dias.

As cerimônias fúnebres de Francisco começaram na segunda-feira, seguindo ritos tradicionais do Vaticano. Entre os destaques, estão uma missa na Basílica de São João de Latrão, o traslado do corpo para a Basílica de São Pedro e o enterro na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, um local incomum para sepultamentos papais. A última vez que isso aconteceu foi em 1903, com o papa Leão XIII.

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, nasceu em Buenos Aires em 1936. Ele foi eleito pontífice em 2013, após a renúncia de Bento XVI, e se destacou por sua humildade e aproximação com os fiéis. Mesmo contra sua vontade inicial, aceitou liderar a Igreja em um período de desafios internos e externos, deixando um legado que será analisado por anos.