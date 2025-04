Papa Francisco já foi sepultado em cerimônia privada. Veja as imagens

© Vaticano

O Papa Francisco já foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, confirmou o Vaticano, que também divulgou algumas fotos do momento. A cerimônia, que durou cerca de meia hora, aconteceu a portas fechadas.

"O ritual foi realizado conforme as prescrições do Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, presidido pelo cardeal Camerlengo, na presença das pessoas indicadas na Notificação Relevante do Escritório de Celebrações Litúrgicas e dos familiares do Papa falecido, e foi concluído às 13h30 [12h30 em Lisboa]", informou o Vaticano em comunicado.

Pelo menos 400 mil pessoas acompanharam neste sábado o funeral do Papa, incluindo fiéis reunidos na Praça de São Pedro e ao longo da procissão pelas ruas de Roma, segundo o Ministro do Interior da Itália. Esse número atualiza para cima as estimativas anteriores divulgadas pelas autoridades.

Após a cerimônia na Praça de São Pedro, o caixão de Francisco foi trasladado para a basílica romana de Santa Maria Maior, local onde o Papa declarou, em seu testamento, que desejava ser sepultado.

Francisco faleceu na segunda-feira, aos 88 anos, após 12 anos de pontificado. Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, ele foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica.

Sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano.

