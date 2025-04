Motorista avança sobre multidão em festival e deixa "vários mortos"

© Reprodução X/Ashiana_khan

Várias pessoas morreram em Vancouver, no Canadá, pouco depois das 20h00 de sábado (00h00 de domingo em Brasília), depois que um carro atropelou uma multidão durante um festival de rua, informou o Departamento de Polícia de Vancouver.

"Várias pessoas morreram e várias outras ficaram feridas depois que um motorista atropelou uma multidão em um festival de rua, na E. 41st Avenue, pouco depois das 20h00 desta noite. O motorista está sob custódia. Forneceremos mais informações à medida que a investigação avançar", escreveu a polícia local na rede social X (antigo Twitter).

Mais tarde, por volta da meia-noite (8h00 em Lisboa), o chefe do Departamento de Polícia de Vancouver, Steve Rai, revelou ao jornal local Toronto City News que o suspeito tem 30 anos e é "conhecido da polícia". No entanto, ele se recusou a compartilhar mais detalhes, especialmente sobre as vítimas fatais e feridos, já que os familiares ainda estão sendo informados.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3 — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

Os serviços de emergência médica afirmaram que acionaram "paramédicos em mais de sete ambulâncias e dois veículos supervisores para ajudar a lidar com o volume de chamadas".

We have added paramedics in 7 more ambulances & 2 supervisor vehicles to help address call volumes after many staff reached out and offered to come in. https://t.co/9eNbCLIDnh — BC Emergency Health Services (@BC_EHS) April 27, 2025

Testemunhas viram pessoas com "braços quebrados, algumas já mortas"

Uma testemunha contou à rádio local CKWX que viu mais de 20 vítimas, "vários mortos". Ela relatou ter ouvido "gritos repentinos" quando o motorista de um SUV preto atropelou a multidão, atingindo mais de uma dúzia de pessoas.

Outra testemunha, Abigail, contou à mesma rádio que estava com alguns amigos perto da Escola Secundária John Oliver, próxima ao festival, quando ouviram "pessoas gritando".

"Quando fomos ver o que era, vimos uma pessoa já caída no chão e liguei para o 911. Todos estavam em pânico. Fui em direção ao local onde estava o carro e vi muitas pessoas feridas, com braços quebrados, algumas já sem vida. Estimo que sejam entre 20 e 30 vítimas", relatou Abigail.

A mulher encontrou o carro parado, com os airbags acionados e sem o motorista. Quem viu o suspeito tentando fugir contou que ele usava uma camiseta branca e pulou uma cerca.

"Quando cheguei lá, o carro estava parado, estacionado. A porta do motorista estava aberta, mas o homem já não estava no local. Foi um caos total. O carro estava a pelo menos 90 quilômetros por hora. Algumas pessoas ficaram feridas, outras morreram. Foi uma visão realmente chocante. É assustador. Ainda estamos em choque com o que aconteceu. Vi uma criança sendo levada em uma maca, foi muito triste", descreveu a testemunha.

Suspeito tentou fugir, mas foi imobilizado por pessoas no local

O motorista teria tentado fugir do local a pé, mas foi imobilizado por várias pessoas até a chegada da polícia.

As autoridades ainda não esclareceram se o atropelamento foi intencional ou não.

Vários vídeos divulgados nas redes sociais mostram pessoas caídas no chão e destroços do impacto, além do carro com danos na parte dianteira (como pode ser visto no vídeo no topo da matéria).

Several people were injured when a person drove a vehicle into a crowd at the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/aahiLU4Jg8 — T_CAS videos (@tecas2000) April 27, 2025

O atropelamento ocorreu quando membros da comunidade filipina se reuniram para celebrar o dia de Lapu-Lapu, disse o presidente da Câmara de Vancouver, Ken Sim, também na rede social X.

O festival presta homenagem a um líder da luta anticolonialista do século XVI nas Filipinas.

"Os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas e com a comunidade filipina de Vancouver neste momento incrivelmente difícil", escreveu Ken Sim.

I am shocked and deeply saddened by the horrific incident at today’s Lapu Lapu Day event. We will work to provide more information as soon as we can, but at this time @VancouverPD have confirmed that there are a number of fatalities and multiple injuries. Our thoughts are with… — Mayor Ken Sim (@KenSimCity) April 27, 2025

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, mostrou-se também "devastado" com os "terríveis acontecimentos" desta noite.

"Apresento as minhas mais sinceras condolências aos entes queridos dos mortos e feridos, à comunidade filipina canadiana e a todos em Vancouver. Estados todos de luto convosco. Estamos a acompanhar de perto a situação e agradecemos aos nossos socorristas pela rápida ação", escreveu Mark Carney no X.

I am devastated to hear about the horrific events at the Lapu Lapu festival in Vancouver earlier this evening.



I offer my deepest condolences to the loved ones of those killed and injured, to the Filipino Canadian community, and to everyone in Vancouver. We are all mourning with… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 27, 2025

