Túmulo do Papa Francisco já pode ser visitado. Fiéis fazem fila

A Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, abriu suas portas neste domingo, a partir das 7h (2h em Brasília), para receber os fiéis que desejam visitar o túmulo do Papa Francisco, um dia após o funeral que reuniu milhares de pessoas, incluindo dezenas de chefes de Estado.

Ainda antes da abertura, centenas de pessoas já formavam fila para prestar homenagem ao Sumo Pontífice. A visita ao túmulo poderá ser feita até às 18h30 (17h30 em Lisboa).

Nesta tarde, às 16h (hora local), espera-se também a visita de vários cardeais ao local, que fica em uma das naves laterais da basílica, entre a Capela Paulina (onde está o ícone bizantino do século VI Salus Populi Romani, que retrata Maria com Jesus no colo) e a Capela Sforza, próxima ao altar de São Francisco.

O túmulo que acolhe o corpo do papa argentino foi feito com mármore originário da Ligúria, região no noroeste da Itália, terra natal dos avós do Papa. O local apresenta a inscrição "FRANCISCUS", nome do Sumo Pontífice em latim, além da reprodução da sua cruz peitoral.

Segundo o Ministro do Interior da Itália, pelo menos 400 mil pessoas acompanharam no sábado o funeral do Papa Francisco, entre fiéis reunidos na Praça de São Pedro e ao longo da procissão pelas ruas de Roma.

As cerimônias fúnebres começaram às 10h em Roma (5h em Brasília) e terminaram por volta das 15h (10h em Brasília).

O Papa Francisco faleceu na segunda-feira, aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

A data de início do Conclave, que elegerá o novo Papa, será definida na segunda-feira.

