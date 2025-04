Melania salva Trump de ‘incidente diplomático’ durante velório do Papa

© Getty Images

Durante a cerimônia fúnebre do Papa Francisco, Donald Trump foi alvo de críticas nas redes sociais por trajar um terno azul, destoando da preferência pelo preto adotada por outros líderes mundiais, e por pisar no tapete que cercava o caixão. No entanto, uma possível terceira gafe foi evitada graças à intervenção de sua esposa, Melania Trump, segundo apontou a especialista em leitura labial Nicola Hickling ao jornal Daily Mail.

O episódio ocorreu no momento em que os líderes presentes foram convidados a participar do tradicional gesto de "Paz de Cristo", uma troca de apertos de mão para simbolizar a paz. Trump, aparentemente confuso, observou os outros líderes sem saber como agir, até que Melania se aproximou e cochichou: "Você deveria fazer isso."

De acordo com a especialista, o presidente americano respondeu: "Ah, tudo bem", e imediatamente ofereceu sua mão ao presidente francês Emmanuel Macron. Ele repetiu o gesto com outros líderes próximos, incluindo o presidente da Estônia, Alar Karis, e o rei Felipe VI da Espanha, antes de retornar sua atenção a Macron.

A intervenção de Melania, que coincidentemente completou 55 anos no dia da cerimônia, evitou o que poderia ter sido um constrangimento diplomático maior. O gesto reforçou a importância dos momentos protocolares em eventos de alta relevância internacional.

