Trump envia recado a Putin: "Pare de disparar e assine um acordo"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro neste domingo (27) suas expectativas em relação ao conflito no Leste Europeu, enviando um recado direto ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. "Quero que pare de disparar, se sente e assine um acordo", afirmou Trump a jornalistas, segundo informações da agência France-Press.

O comentário veio em resposta a uma pergunta sobre o que ele espera de Putin diante da continuidade da guerra na Ucrânia. A fala de Trump ocorre em um momento considerado decisivo para a atuação dos EUA no conflito.

No sábado (26), o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, já havia alertado que esta semana seria "crucial" para definir a permanência ou a revisão do apoio dos EUA à Ucrânia. "Esta semana será determinante para decidir se devemos continuar investindo nesse projeto ou focar em outras questões igualmente ou até mais importantes", afirmou Rubio em entrevista televisiva. "Há motivos para otimismo, mas também precisamos ser realistas", completou.

Em meio a esses desdobramentos, Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se encontraram brevemente na Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante o funeral do Papa Francisco, que também serviu como cenário para tratativas informais de paz.

Após o encontro, Trump indicou crescente frustração com Putin, sugerindo que começa a duvidar do real interesse do líder russo em encerrar a guerra.

