Cruz Vermelha descreve "novo inferno" em Gaza

A retomada da ofensiva militar em Gaza "desencadeou um novo inferno" no território palestino, afirmou nesta segunda (28) o diretor-geral do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Pierre Krähenbühl.

"Gaza está sofrendo. São mortes, feridos, deslocamentos em massa, amputações, separações, desaparecimentos, fome e uma ampla negação de ajuda e dignidade", declarou Krähenbühl durante uma conferência de segurança em Doha, no Catar.

O dirigente lamentou que a trégua temporária tenha gerado esperança entre os civis, apenas para ser seguida por uma nova onda de violência. "Justamente quando o cessar-fogo (...) fez as pessoas acreditarem que haviam sobrevivido ao pior, um novo inferno se instaurou", disse.

Israel e o movimento islâmico Hamas estão em guerra desde 7 de outubro de 2023. No início deste ano, ambos os lados haviam concordado com uma trégua, que durou quase dois meses. No entanto, Israel retomou sua ofensiva militar na Faixa de Gaza em 18 de março.

No último domingo (27), a agência France Press informou que o Hamas estaria disposto a negociar um novo cessar-fogo, prevendo a libertação de todos os reféns de uma só vez e a instauração de uma trégua de cinco anos com Israel.

Segundo estimativas das Nações Unidas, Gaza enfrenta atualmente a pior crise humanitária "em 18 meses desde o início das hostilidades em outubro de 2023", com a continuidade do bloqueio israelense à entrada de ajuda humanitária, incluindo alimentos e suprimentos médicos. A ONU alerta que a falta desses recursos essenciais coloca em risco a sobrevivência da população.

