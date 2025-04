Apagão atinge parte da Europa e gera caos em transporte e comunicação

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apagão de grandes proporções atingiu partes da Europa, especialmente Espanha e Portugal, no horário de almoço desta segunda-feira (28), gerando caos no transporte público, no sistema de saúde e na indústria desses países e derrubando o sinal de celular por mais de uma hora nas capitais. Houve relatos de problemas também nas redes de energia da França, porém em menor proporção.

Segundo a Rede Elétrica da Espanha, empresa responsável pela energia no país europeu, "os planos de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica foram ativados" e "as causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo dedicados para resolvê-las".

Logo após o apagão, o Incibe (Instituto Nacional de Cibersegurança da Espanha) afirmou que estava verificando se a falta de luz havia sido um ciberataque -possibilidade levantada também pelo ministro Adjunto e da Coesão Territorial português, Manuel Castro Almeida, em entrevista à emissora RTP 3.

A hipótese deu origem até mesmo a uma notícia falsa de que o corte de energia se devia a um ataque russo. Ao longo da tarde, porém, essa possibilidade perdeu força.

A REN (Redes Energéticas Nacionais), responsável pela distribuição de energia em Portugal, afirmou que um fenômeno atmosférico raro na Espanha, produzido por variações extremas de temperatura no interior do país, causou o apagão.

A empresa disse ainda que a restauração completa da rede elétrica do país pode levar até uma semana, embora o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, tenha dito que a expectativa é restaurar a energia "nas próximas horas".

Estações de rádio espanholas informaram que trechos do metrô de Madri estavam sendo esvaziados. Além disso, há congestionamentos no centro da cidade, pois os semáforos pararam de funcionar, relatou a rádio local Cader Ser, e a circulação ferroviária foi interrompida em todo o país.

Centenas de pessoas estavam do lado de fora de edifícios de escritórios nas ruas da capital espanhola, onde havia uma forte presença policial ao redor de edifícios importantes, dirigindo o tráfego e também conduzindo veículos ao longo de átrios centrais com luzes, segundo uma testemunha da agência de notícias Reuters.

Nas redes sociais, um usuário compartilhou uma cena em que passageiros saem de um trem e andam sobre os trilhos no Monte Archanda, em Bilbau, cidade no norte da Espanha.

Veículos locais compartilham ainda imagens de congestionamento em diversas cidades, já que os semáforos pararam de funcionar. A DGT (Direção-Geral de Trânsito da Espanha), pediu aos cidadãos que evitem circular "o máximo possível".

O ministro da Segurança do País Basco, Bingen Zupiria, afirmou que essa região autônoma no norte da Espanha "está se recuperando" dos incidentes e também pediu aos cidadãos para diminuir a circulação nas ruas, já que o funcionamento dos semáforos ainda não tinha se normalizado.

Em Madri, uma partida do ATP Masters 1000, um dos principais torneios de tênis do mundo, foi suspenso. O italiano Matteo Arnaldi, que surpreendeu Novak Djokovic no sábado (26), estava vencendo o bósnio Damir Dzumhur quando a partida foi interrompida. O apagão também obrigou o búlgaro Grigor Dimitrov e seu adversário britânico Jacob Fearnley a saírem da quadra.

"Duas partidas de simples e uma de duplas no evento ATP Masters 1000 estavam em andamento quando a energia foi perdida às 12h34, horário local", disse a ATP em seu site oficial. "Estamos trabalhando para restaurar a normalidade o mais rápido possível", publicou a conta do Open de Madrid no X.

Ainda na capital espanhola, o hospital Doce de Octubre foi afetado pelo apagão. Segundo o El País, a queda de energia paralisou sistemas internos, limitou o atendimento a luzes de emergência e deixou funcionários sem acesso a informações e comunicação.

Sem transporte público e com celulares fora de serviço, trabalhadores como a técnica de enfermagem Luz Osorio enfrentaram dificuldades para sair do hospital, recorrendo a caronas improvisadas para conseguir voltar para casa.

Já em Portugal, a polícia afirmou que os semáforos foram afetados em todo o país, e em Lisboa e no Porto, o metrô foi fechado. Há diversos relatos na imprensa sobre bancos sem funcionar e lojas fechadas nessas duas cidades, as maiores de Portugal, incluindo o histórico mercado do Porto. A ANA, empresa responsável pelos aeroportos do país, afirmou que os geradores de emergência foram acionados.

"Nos aeroportos de Faro e do Porto estão a fazer-se todas as aterragens e descolagens, com recurso a energia de gerador, enquanto em Lisboa estão também a acontecer aterragens e descolagens, mas com maior limitação", disse a empresa, segundo o jornal Público.

A REN, de Portugal, confirmou o corte de eletricidade em toda a Península Ibérica e afirmou que os planos para a restauração do fornecimento de energia estão sendo ativados. "A REN está em contato permanente com entidades oficiais, nomeadamente a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Ao mesmo tempo, as possíveis causas deste incidente estão sendo avaliadas", afirmou a companhia.

A Aena (Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea), que administra 46 aeroportos na Espanha, relatou atrasos de voos em todo o país. Dados da Rede Elétrica da Espanha reunidos pelo El País mostram uma queda brusca no consumo às 12h25 locais (7h25 no Brasil). Nesse horário, a demanda caiu pela metade em menos de uma hora.

Na França, a operadora RTE disse que houve uma breve interrupção, mas que a energia foi restaurada. A empresa também está investigando a causa do apagão.

O impacto da falta de energia na população fez os governos de ambos os países se movimentarem. O governo do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, formou um gabinete de crise na sede da Rede Elétrica para lidar com a situação; em Portugal, o governo anunciou uma reunião extraordinária dos ministros na residência oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro, segundo o Público.