Ucrânia propõe ajuda a países com apagão

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ucrânia ofereceu ajuda aos países europeus que sofrem com o apagão generalizado desta segunda-feira (28). Em comunicado, o governo ucraniano disse que conta com "conhecimento e experiência" em infraestrutura energética.

O ministro da Energia da Ucrânia disse que o país está "pronto para ajudar a restaurar a operação". O anúncio foi feito por German Galuschenko, líder da pasta ucraniana, em publicação no X.

Ajuda seria uma forma de retribuir o apoio dos países da União Europeia no conflito com a Rússia. Apesar de oferecer ajuda, o país não detalhou o que seria feito para auxiliar na retomada da energia elétrica nos países aliados.

"Estamos prontos para compartilhar o conhecimento e a experiência, incluindo aqueles adquiridos durante os ataques sistemáticos russos à infraestrutura energética", disse German Galushchenko, ministro da Energia da Ucrânia.

"Permaneceremos em contato próximo com nossos parceiros para maior coordenação", disse Andriy Sibiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Sibiha disse que já contatou formalmente os países aliados, Espanha, Portugal e França.

APAGÃO NA EUROPA

Um apagão deixou Portugal, Espanha e parte da França sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira (28).A falta de energia foi constatada por volta das 12h no horário local, 7h em Brasília, e interrompeu uma série de serviços.

Aeroportos, estações de trem e metrô foram afetados. Estações de metro na Espanha e em Portugal foram evacuadas, semáforos pararam de funcionar e o trânsito entrou em estado de caos, segundo relatou a imprensa ibérica.

Companhia aéreas relataram problemas em aeroportos. Controladores de trafego aéreo disseram que o tráfego foi afetado e aviões "sumiram" nas rotas europeias após se desconectarem da rede.

Problemas nas telecomunicações. Redes telefônicas foram afetadas, com serviços de mensagens e ligações operando com metade da velocidade.

Seis horas após o inicio do caos, apenas algumas regiões de Portugal e Espanha tiveram os serviços de energia retomados. Afetada em menor proporção, a França retomou o fornecimento de energia elétrica mais rapidamente.

Luís Montenegro, primeiro-ministro português pediu paciência e disse que a luz volta "nas próximas horas". Em coletiva de imprensa, João Faria Conceição, gestor da REN (Redes Energéticas Nacionais), disse que não tem qualquer informação sobre a origem do apagão. Contudo, a empresa de Portugal afirmou que o problema teve origem "desequilíbrios" em uma rede de distribuição de alta tensão na Espanha.

REN espera retomar a eletricidade entre duas e seis horas. Em Porto, segundo a empresa, o fornecimento deve ser retomado dentro de duas horas. Já para a Grande Lisboa, a retomada do fornecimento deve acontecer em seis horas. As operadoras dizem que o fornecimento elétrico pode demorar até 10 horas para ser normalizado em todo o país, mas Conceição disse que o sistema nacional deve ser normalizado ainda na noite desta segunda-feira (28).

Espanha não deu prazo para a retomada. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sácnhez, disse que o país está trabalhando para acelerar o fornecimento de energia, mas não falou em prazos. De acordo com a autoridade, as causas para o apagão ainda estão sendo estudadas - evitando atribuir culpados para o problema.

Os governos de Portugal e Espanha convocaram reuniões de emergência. A Comissão Europeia disse estar em contato com as autoridades e operadores para compreender a causa e o impacto do corte maciço no abastecimento elétrico na Península Ibérica.

A península tem sua energia conectada por cabos terrestres, que fornecem energia para boa parte da Europa. Em caso de interrupção em algum dos países a Oeste, a probabilidade de que o país vizinho tenha problemas é grande.