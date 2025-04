Preston Ordone, influencer de 2 anos, morre em acidente de carro nos EUA

© Reprodução- Instagram

CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sensação em vídeos "fofos" postados no TikTok e Instagram, , de apenas dois anos, morreu após um acidente de carro nos EUA em 24 de abril. Ele viralizou em vídeos em que aparecia brincando ou conversando com os pais. Alguns desses vídeos tiveram milhões de visualizações. Preston era conhecido como "Okay Baby" nas redes sociais.

Preston estava com os pais em uma caminhonete F-150, em uma estrada rural no estado da Louisiana, quando o veículo saiu da via e bateu em uma árvore. Preston chegou a ser retirado do carro e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informações da revista People.

Katelynn e Jaelen, pais de Preston, continuam internados com ferimentos graves, de acordo com um vídeo publicado por pessoas próximas à família em uma rede social de Katelynn. Ela sofreu múltiplas fraturas e teve uma concussão. Já o pai, Jaelen, passou por uma cirurgia de emergência em uma das pernas e precisou usar um fixador externo, com hastes e pinos. Os pais estão internados em hospitais diferentes.

Paisley, a irmã de ete sanos de Preston, que também aparece nos vídeos, estava na escola no momento do acidente, e por isso não se envolveu no acidente.

A polícia investiga a causa do acidente, e teria constatado que Preston não estava devidamente preso na cadeirinha de transporte, segundo a revista People. A informação foi contestada pelo avô de Preston, Glenn Norris.

Preston era conhecido como "Okay Baby" por, em alguns vídeos, responder "okay" à mãe após algum pedido dela, mas logo em seguida fazer o oposto do que havia sido solicitado.

Os vídeos de Preston eram postados nos perfis de Katelynn, que atualmente acumulam mais de 410 mil seguidores no TikTok e mais de 165 mil no Instagram. O vídeo mais recente publicado no TikTok ultrapassou 44 milhões de visualizações.

