Milei é criticado por chegar 'atrasado' a Roma

© Tomas Cuesta/Getty Images

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Javier Milei, tem sido alvo de críticas nas redes sociais e em parte da imprensa por não ter chegado a Roma a tempo de se despedir do papa Francisco antes que o caixão do pontífice fosse fechado.

O político desembarcou na capital italiana na sexta-feira (25), por volta das 19h (horário local). Os críticos compararam a agenda do argentino à de Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu chegar a tempo de um último adeus ao pontífice na Basílica de São Pedro ainda com caixão aberto. Milei participou do funeral no sábado (26).

Milei rebateu as críticas e culpou os jornalistas do país por darem espaço a temas que ele considera menores. "À luz de muitos comentários que vejo de grande parte do jornalismo, nos quais eles se concentram em questões de 25ª categoria, a cada dia fica mais claro para mim que é devido a um déficit de QI muito grave, pois eles não têm a capacidade de entender (eles são burros) o que é importante", escreveu Milei em seu perfil no X.