Portugal às escuras: as imagens de um país 'parado' devido a apagão

Portugal viveu, esta segunda-feira (28), uma falha da rede energética a nível nacional, a partir das 11h30 (7h30 em Brasília), tendo provocado vários constrangimentos. A retoma da eletricidade começou ao final do dia, por volta das 22h, e está sendo feita de forma gradual por todo o país.

Do norte ao sul do país, Portugal esteve às escuras, à exceção dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, com diversas cidades ativando o plano de emergência municipal.

O apagão afetou vários serviços, tais como hospitais, transportes e escolas. O Aeroporto de Lisboa e o Metrô de Lisboa por exemplo, estiveram encerrados.

Vale destacar que a REN - Redes Energéticas Nacionais confirmou um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e informou que estão sendo ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

Em resposta, a E-Redes, de Portugal, em colaboração com a REN, colocou em ação o Plano Operacional de Atuação em Crise, no estado máximo de emergência desde a hora do 'apagão', para reposição da energia em território nacional.

O operador adianta que tem mobilizado todo o dispositivo operacional dedicado à execução deste plano, para poder restabelecer a distribuição de energia.

A Espanha também foi afetada, assim como outros países da Europa.

