Premiê Mark Carney vence eleição e expande domínio liberal no Canadá, segundo projeção

(FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, continuará à frente do país após o Partido Liberal derrotar o Partido Conservador de Pierre Poilievre, nesta segunda-feira (28), nas eleições nacionais, segundo projeção das emissoras locais CTV News e CBC.

Aos 60 anos, o premiê assumiu o cargo após vencer disputa interna da sua legenda cujo gatilho foi a renúncia do então primeiro-ministro Justin Trudeau, que permaneceu cerca de dez anos no cargo e passava por longo período de desgaste.

Foi Trudeau, no entanto, que pode ter dado o empurrão necessário para que Carney tivesse sucesso no pleito desta semana. Pouco antes de deixar a liderança do partido e o cargo nacional, Trudeau fez duro discurso em defesa do Canadá em meio à guerra de tarifas implementada pelo presidente americano, Donald Trump.

O discurso, amplamente visto como um dos melhores de Trudeau no cargo, catapultou as intenções de voto no Partido Liberal: até ali com pouco mais de 20% em pesquisas eleitorais, o menor nível em anos, a legenda saltou em poucas semanas para mais de 40% dos votos, ultrapassando o até então ascendente Partido Conservador, que passou a cair.

Parte considerável da campanha de Carney, não por acaso, foi em tom de resistência às tarifas de Trump, que atingiram o Canadá, um aliado histórico, como poucos países no mundo, mesmo rivais de Washington.

Carney tem mais de uma década de experiência à frente dos bancos centrais do Canadá e do Reino Unido -o canadense se tornou o primeiro não-britânico da história a conduzir a política monetária do país europeu quando trabalhou como governador do Banco da Inglaterra de 2013 a 2020, lidando com o brexit e com o início da pandemia de Covid-19.

Antes do pleito, no entanto, esse posicionamento do liberal chegou a balançar, o que acabou dando força a Poilievre e adicionando dúvidas na reta final da disputa.

Após conversar com o presidente americano, no fim de março, Carney afirmou que Trump havia respeitado a soberania do Canadá durante a conversa. Uma reportagem da Radio-Canada, porém, revelou na semana anterior à eleição que o republicano repetiu na ligação o desejo de que o Canadá se torne um estado americano, detalhe omitido por Carney. A revelação estremeceu a imagem do primeiro-ministro como um líder forte que enfrentará o vizinho ao sul.

"Mark Carney foi pego em uma mentira", disse Poilievre em um evento de campanha nesta sexta, aproveitando a vulnerabilidade do adversário. "Se ele mentiu sobre isso, pode ter certeza que ele está mentindo sobre a inflação, o aumento de impostos e a crise habitacional. Não podemos confiar em nada do que ele diz."

Mas a retórica não foi suficiente. O Partido Liberal conquistou agora o quarto mandato consecutivo no país, e terá que fazer alianças com legendas menores para governar.

Carney diz que não fará alianças com o partido Bloc Québécois (BC), sigla formada por separatistas de Québec, a província de língua francesa no leste do país. O BC busca um referendo de independência como condição para sustentar qualquer governo no Parlamento.

Outra opção é o Novo Partido Democrático, de Jagmeet Singh, que por anos sustentou margem próxima de 20% dos votos e contribuiu com o governo de Trudeau. Recentemente, no entanto, houve distanciamento entre as legendas em meio à crise liberal antes da renúncia do ex-premiê -e as intenções de voto no Novo Partido Democrático também caíram, para um nível próximo de 10%.

