Quatro estudantes morrem após carro invadir prédio em Illinois; vídeo

Quatro estudantes morreram na noite desta segunda-feira (28) depois que um carro invadiu um prédio em Chatham, cidade próxima a Springfield, no estado de Illinois, Estados Unidos. Outros jovens que participavam de um programa extracurricular no local também ficaram feridos, segundo informações da polícia local.

Nas redes sociais, circulam amplamente vídeos que mostram a destruição causada pelo acidente.

De acordo com o vice-chefe do Departamento de Polícia de Chatham, Scott Tarter, o incidente ocorreu por volta das 15h20 (horário local), quando o veículo atravessou o edifício, atingindo fatalmente quatro pessoas antes de sair pelo outro lado.

Segundo a Polícia Estadual de Illinois, todas as vítimas eram menores de idade, com idades entre 4 e 18 anos. Em coletiva de imprensa, o médico legista do condado de Sangamon, Jim Allmon, confirmou que as vítimas eram estudantes e informou que suas identidades serão divulgadas após a notificação das famílias. Várias outras pessoas foram encaminhadas a hospitais da região.

As autoridades ainda não divulgaram a causa do acidente nem se há indícios de que tenha sido intencional.

Este episódio ocorre apenas dois dias após outro caso semelhante: um carro atravessou uma rua durante um festival filipino em Vancouver, no Canadá, deixando 11 mortos.

O condutor do veículo em Illinois, que era o único ocupante e não ficou ferido, foi levado a um hospital para avaliação médica. A polícia não confirmou se ele foi detido.

O governador de Illinois, JB Pritzker, lamentou a tragédia em comunicado. "Estou horrorizado e profundamente entristecido pelas mortes de crianças e pelos inúmeros feridos em Chatham esta tarde. Meu coração está com essas famílias e a dor inimaginável que estão enfrentando — algo que nenhum pai deveria suportar", declarou. Pritzker afirmou ainda que o governo estadual está acompanhando o caso e pronto para oferecer apoio.

O prédio atingido abriga a organização Youth Needing Other Things Outdoors (YNOT), que promove atividades extracurriculares e campos de férias, segundo informações do site oficial da instituição.

