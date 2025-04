Autora de best-sellers é morta em barco onde vivia na Alemanha

© Reprodução- Penguin

A escritora alemã Alexandra Fröhlich, conhecida por seus best-sellers na Europa, foi encontrada morta na última terça-feira (22), aos 58 anos, no barco onde vivia, atracado em Hamburgo. A polícia investiga a possibilidade de que a autora tenha sido vítima de um ataque violento.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o corpo foi descoberto por familiares, que acionaram os bombeiros e, em seguida, a polícia local. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido entre a meia-noite e as 5h30 da manhã. As circunstâncias da morte ainda não foram oficialmente esclarecidas.

A imprensa internacional aponta que Alexandra pode ter sido assassinada. Veículos alemães noticiaram que mergulhadores foram vistos nas imediações do rio Elba, próximo ao barco, levantando a hipótese de que a arma do crime tenha sido descartada na água.

Fröhlich era uma figura respeitada no cenário literário europeu. Começou sua carreira como jornalista na Ucrânia e lançou seu primeiro livro em 2012. Publicou outros dois títulos em 2016 e 2019, todos escritos originalmente em alemão e traduzidos para o francês.

As investigações seguem em andamento.

