Estudante chinês é resgatado duas vezes no Monte Fuji em quatro dias

© Soichiro Koriyama/Bloomberg via Getty Images

Um estudante chinês de 27 anos precisou ser resgatado duas vezes no Monte Fuji, no Japão, em um intervalo de apenas quatro dias. Segundo informações da Sky News, que cita a polícia de Shizuoka, a primeira ocorrência foi registrada no dia 22 de abril, quando o alpinista sofreu o chamado "mal da montanha" — uma condição causada pelos efeitos da altitude — enquanto percorria a trilha de Fujinomiya.

Apesar do susto, o jovem decidiu retornar à montanha poucos dias depois para tentar recuperar o celular e outros pertences que havia deixado para trás. Durante essa nova tentativa, voltou a passar mal devido à altitude e acabou sendo encontrado por outro alpinista, novamente incapaz de se mover.

Vale destacar que as trilhas do Monte Fuji são oficialmente abertas apenas entre julho e o início de setembro. Fora desse período, embora não seja proibido fazer caminhadas, as autoridades alertam para as condições climáticas severas e os riscos elevados para os aventureiros.

