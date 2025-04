Mulher esfaqueia mortalmente paramédico durante transporte de ambulância

© Facebook Kansas City Fire Department

Uma mulher, de 39 anos, foi acusada de homicídio, esta segunda-feira (28), por esfaquear um paramédico durante um transporte de ambulância em Kansas City, Missouri, nos Estados Unidos.

Segundo a ABC News, a mulher, que tinha sido presa no domingo, se declarou inocente.

Shanetta Bossell tentou fugir enquanto outras pessoas cuidavam do ferimento no peito do paramédico Graham Hoffman, de 29 anos, que trabalhava para o Corpo de Bombeiros de Kansas City.

Tudo começou quando a polícia avistou a suspeita, no acostamento de uma estrada, sangrando. Tinha sido libertada sob fiança apenas dois dias antes, em um caso que envolvia uma agressão a um agente de autoridade.

Enquanto se dirigia para o hospital, o motorista da ambulância ouviu o paramédico pedindo ajuda, dizendo que Bossell tinha uma faca. O condutor parou e correu para a parte de trás do veículo, encontrando Hoffman ferido.

Um agente viu a mulher tentando fugir, mas conseguiu a deitar no chão, que ainda lhe mordeu um braço, além de lhe bater na cabeça com a arma de fogo.

Uma segunda ambulância chegou e a equipe levou Hoffman para o hospital, onde acabou morrendo.

A mulher encontra-se presa, sendo cobrada uma fiança um milhão de dólares, mais de 5,5 milhões de reais, sob a acusação, entre outros crimes, de homicídio qualificado, agressão e resistência.

