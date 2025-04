Ataque deixa três mortos em tiroteio na Suécia; suspeito é procurado

Pelo menos três pessoas morreram e outras ficaram feridas no que as autoridades acreditam ter sido um tiroteio no centro de Uppsala, na Suécia, esta terça-feira (29).

Leia Também: Mulher esfaqueia mortalmente paramédico durante transporte de ambulância

A polícia está perseguindo um suspeito que fugiu em uma scooter elétrica, segundo o jornal Aftonbladet.

As autoridades disseram, em comunicado, ter montado uma operação na Praça Vaksala, depois de terem recebido relatos de "estrondos altos, semelhantes a tiros, nas proximidades".

"Várias pessoas foram encontradas com ferimentos de bala. A polícia não pode fornecer mais informações neste momento", lê-se na nota.

Mais tarde, as autoridades confirmaram "a morte de três pessoas em decorrência do tiroteio".

"Como a polícia ainda está trabalhando para identificar os mortos, queremos deixar claro que nenhum parente próximo foi notificado. A polícia está investigando o incidente como um homicídio", adiantou o comunicado.

As autoridades isolaram ainda "uma grande área e várias medidas investigativas estão em andamento no local".

ADMIN POST.



Several people injured in mass shooting in the "Modern Sweden" city of Uppsala.



Police responded to multiple reports of gunfire.



Situation just unfolding. pic.twitter.com/uepaqhCRlo