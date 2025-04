Casal é preso por manter três filhos em cárcere sujo e isolado desde 2021

© Álvaro Ballesteros/Europa Press via Getty Images

Três crianças, incluindo gêmeos de 8 anos e um menino de 10, foram encontradas em condições degradantes em uma casa isolada na zona rural de Oviedo, na Espanha. Segundo a polícia local, os menores viviam presos em casa desde 2021, sem acesso à escola, dormindo em berços e ainda usando fraldas. O ambiente estava repleto de fezes e lixo.

O caso veio à tona após uma vizinha relatar sons de crianças vindos da residência, sem nunca vê-las do lado de fora. Após dias de vigilância, a polícia constatou que a porta da casa era aberta apenas para receber encomendas de supermercado. Uma ordem judicial autorizou a entrada na propriedade, o que ocorreu na última segunda-feira.

Os responsáveis pelas crianças — um homem de 53 anos, de nacionalidade alemã, e uma mulher de 48, norte-americana com dupla cidadania alemã — foram presos. Durante a abordagem, as crianças estavam extremamente assustadas, usando três máscaras sobrepostas. “Estavam fora de contato com a realidade. Um deles tocou a grama e parecia surpreso. Quando os tiramos dali, respiraram fundo como se estivessem ao ar livre pela primeira vez”, contou um dos agentes ao jornal La Nueva España.

O comissário-chefe da polícia de Oviedo, Francisco Javier Lozano, descreveu a situação como "a casa dos horrores". A Guarda Civil assumiu a investigação do caso.

Leia Também: Autópsia da esposa de Gene Hackman revela novos detalhes de sua morte