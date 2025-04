Homem contrai infecção viral após usar roupa de brechó sem lavar

© TikTok/onenevertwoo_one

Um jovem usou as redes sociais para relatar um problema de saúde que enfrentou após comprar roupas em uma loja de segunda mão. Em um vídeo publicado no TikTok, ele contou que foi diagnosticado com molusco contagioso, uma infecção viral de pele caracterizada por pequenas saliências semelhantes a verrugas.

Segundo o relato, a infecção teria sido causada pelo uso direto das peças adquiridas, sem lavá-las previamente. Embora o quadro possa causar preocupação visual, o molusco contagioso costuma ser considerado clinicamente leve e autolimitado, ou seja, tende a desaparecer sem necessidade de tratamento específico, conforme destacou o portal NeedToKnow.

O jovem disse ter feito a publicação como forma de alertar outras pessoas sobre os riscos de utilizar roupas de brechó ou segunda mão sem a devida higienização, reforçando a importância de cuidados básicos para evitar infecções cutâneas.

