Mulher explica como sobreviveu após ficar 30 minutos soterrada a 4 metros

Uma mulher que sobreviveu após ser soterrada no local de trabalho relatou como conseguiu manter a calma durante os momentos de desespero. O caso aconteceu em Northampton, no estado de Massachusetts (EUA), em 2021, e voltou a ganhar destaque nesta semana com o relato publicado pela revista People.

Ashley Piccirilli, então com 32 anos e oficial do Exército dos Estados Unidos, trabalhava em seu novo emprego na área da construção civil quando foi surpreendida por um deslizamento de terra. Ela ficou soterrada a quase quatro metros de profundidade por aproximadamente 30 minutos.

“Ouvi alguém gritar ‘cuidado’, e a próxima coisa de que me lembro é o silêncio – e o som da terra caindo sobre o meu corpo”, relembrou em entrevista. “Não conseguia me mexer. Meus olhos estavam fechados por causa da sujeira. Eu estava presa.”

Apesar de sofrer ferimentos graves, incluindo dez costelas quebradas, pulmão perfurado e hemorragia interna, Ashley conseguiu se manter consciente. Segundo ela, o treinamento militar foi essencial para manter o controle mental. “Nunca pensei que fosse morrer. Eu dizia para mim mesma para respirar devagar, em pequenas doses. Foi isso que me salvou”, relatou.

Ela foi resgatada pelos serviços de emergência e levada imediatamente ao hospital, onde passou por cirurgias complexas para reconstrução do diafragma e do esterno. Parte do fígado e o baço precisaram ser removidos.

A médica responsável por sua recuperação elogiou a força e resiliência de Ashley, que ficou 30 dias internada e levou um ano para se recuperar completamente. “Sua força de espírito foi incrível”, afirmou.

Hoje, Ashley compartilha sua história como inspiração para outras pessoas e agradece à equipe médica que a salvou: “Eu devo minha vida a eles.”

