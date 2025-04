Incêndio em hotel na Índia deixa ao menos 15 mortos

© Getty

Um incêndio em um hotel de Calcutá, no leste da Índia, resultou na morte de pelo menos 15 pessoas, conforme informações da polícia nesta quarta-feira (30). O incidente, ocorrido na noite de terça-feira (29), também fez com que alguns hóspedes tentassem escapar pelas janelas do edifício.

O chefe de polícia de Calcutá, Manoj Verma, relatou que "várias pessoas foram resgatadas dos quartos e do telhado do hotel". As chamas tiveram início por volta das 20h15, horário local (11h15 em Brasília), em um quarto próximo à cozinha, no primeiro andar do Hotel Rituraj, localizado na área comercial central de Burrabazar.

A polícia informou que o fogo se propagou rapidamente por todo o edifício, que tinha quase todos os seus 45 quartos ocupados, com cerca de 50 pessoas presentes no momento do incêndio. A maioria dos corpos foi encontrada nas escadarias do hotel.

Sujit Bose, ministro de serviços de incêndio e emergência do estado de Bengala Ocidental, cuja capital é Calcutá, declarou que a principal suspeita para as mortes é asfixia. Até o momento, oito corpos foram identificados. "A equipe forense está visitando o local hoje (quarta-feira), e uma investigação foi ordenada para descobrir a causa do incêndio. Também será investigado por que o sistema de combate a incêndios do hotel não funcionou", afirmou Bose.

As equipes de resgate conseguiram retirar cinco pessoas de seus quartos e cerca de 20 do telhado. Algumas pessoas que se refugiaram em beirais estreitos foram resgatadas com o auxílio de escadas hidráulicas.

Leia Também: Coreia do Sul diz que 600 soldados norte-coreanos morreram na Ucrânia