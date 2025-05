Parlamento dos EUA rejeita resolução para bloquear tarifas de Trump

© Lusa

O Senado dos Estados Unidos rejeitou, nesta quarta-feira (29), uma resolução proposta pelo Partido Democrata que buscava barrar as tarifas alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump a todas as importações.

Com a Casa dividida entre democratas e republicanos, a votação terminou empatada em 49 a 49, o que obrigou o vice-presidente J.D. Vance a comparecer ao Capitólio para dar o voto de minerva. Com isso, a proposta foi oficialmente rejeitada.

Posteriormente, o líder da maioria republicana no Senado, John Thune, afirmou à imprensa que o partido promoveu uma manobra processual para impedir que os democratas reapresentassem a resolução.

A proposta democrata utilizava um dispositivo legal que permite ao Congresso tentar encerrar emergências nacionais, como a que foi declarada por Trump para justificar as tarifas. Em 2 de abril, o presidente anunciou tarifas mínimas de 10% sobre quase todos os parceiros comerciais do país. Dias depois, com a queda do mercado de ações, recuou e suspendeu as taxas por 90 dias.

A senadora democrata Elizabeth Warren criticou a medida presidencial, chamando-a de “falsa emergência”. “Essas tarifas estão empurrando nossa economia para o abismo”, alertou.

Republicanos argumentaram que a votação tinha fins políticos. O senador Thom Tillis afirmou apoiar uma proposta alternativa, do também republicano Chuck Grassley, que dá ao Congresso maior poder de decisão sobre tarifas, mas votou contra a resolução democrata por considerá-la meramente simbólica.

Democratas, por sua vez, disseram que o objetivo era expor a base republicana e reafirmar o papel do Congresso. “O Senado não pode ser espectador da insanidade tarifária”, afirmou o senador Ron Wyden, um dos autores da proposta.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, destacou os dados econômicos negativos como alerta. Horas antes da votação, o Departamento de Comércio informou que a economia dos EUA encolheu 0,3% entre janeiro e março — a primeira queda em três anos.

A senadora republicana Susan Collins reconheceu o desconforto no partido. “A votação apertada mostra que há preocupações com os planos do presidente”, disse. “Muitos de nós estamos ouvindo relatos de empresas locais sobre os efeitos negativos das tarifas.”

Em meio à controvérsia, o presidente Trump tentou minimizar o impacto econômico das medidas. Ele afirmou que os Estados Unidos não precisam de importações chinesas e que o país asiático está sofrendo com a queda nas exportações. “Talvez as crianças tenham duas bonecas em vez de 30”, declarou. “E talvez essas duas custem alguns dólares a mais.”

