Criança danifica quadro de Mark Rothko avaliado em R$ 321 milhões

© Divulgação/Museu Boijmans Van Beuningen

Uma obra do pintor americano Mark Rothko, avaliada em até €50 milhões (cerca de R$ 321 milhões), sofreu danos no Museu Boijmans Van Beuningen, em Roterdã, na Holanda, após ser arranhada por uma criança. O incidente, que envolveu a tela "Grey, Orange on Maroon, No. 8", ocorreu durante um momento em que a criança estava sem supervisão, conforme declarou um porta-voz do museu ao jornal holandês Algemeen Dagblad (AD).

Ao detalhar o ocorrido à BBC, o museu descreveu os danos como "superficiais", consistindo em "pequenos arranhões visíveis na camada de tinta não envernizada na parte inferior da pintura". Especialistas em conservação, tanto da Holanda quanto de outros países, foram contatados, e a instituição está atualmente avaliando os "próximos passos para o tratamento da obra". O museu expressou otimismo quanto à futura exibição da pintura.

Sophie McAloone, gerente de conservação da Fine Art Restoration Company, ressaltou a vulnerabilidade de pinturas modernas sem verniz, como as de Rothko, a danos. Ela explicou que a combinação de materiais modernos complexos, a ausência de uma camada protetora tradicional e a intensidade dos campos de cor plana tornam até mesmo os menores danos imediatamente perceptíveis.

Este não é o primeiro caso de dano a uma obra de Rothko. Em 2012, a tela "Black on Maroon" (1958) foi vandalizada na Tate Modern, em Londres, e o responsável foi condenado a dois anos de prisão. A restauração da obra levou 18 meses e custou aproximadamente R$ 1,5 milhão.

O Museu Boijmans Van Beuningen não se pronunciou sobre a responsabilidade pelo ocorrido. Contudo, a instituição já cobrou visitantes por reparos em outras ocasiões, como em 2011, quando um turista foi obrigado a pagar pelo conserto da instalação "Pindakaasvloer", de Wim T. Schippers, após pisar nela acidentalmente.

