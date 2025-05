Rússia acusa exército ucraniano de matar sete civis em mercado

© Lusa

A Rússia acusou a Ucrânia nesta quinta (01) de ter matado sete pessoas e ferido mais de 20 em um ataque com drones na cidade ucraniana de Oleshky, atualmente sob controle de tropas russas. Segundo Vladimir Saldo, líder regional nomeado por Moscou, o ataque aconteceu pela manhã e teve como alvo o mercado central da cidade.

"Muitas pessoas estavam no mercado no momento do ataque", afirmou Saldo em publicação nas redes sociais, conforme noticiado pela agência France-Presse (AFP). "De acordo com dados preliminares, pelo menos sete pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas", acrescentou.

Oleshky está localizada na região de Kherson, no sul da Ucrânia — uma das quatro províncias que a Rússia declarou como anexadas desde o início da invasão, em fevereiro de 2022. As outras são Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia, embora as forças russas não controlem integralmente essas áreas.

A Rússia já havia anexado a península da Crimeia, no Mar Negro, em 2014.

Ainda de acordo com Saldo, após a primeira ofensiva, o exército ucraniano teria lançado uma segunda leva de drones com o objetivo de atingir os sobreviventes. Ele compartilhou um vídeo supostamente gravado do alto no local do ataque, que mostra fumaça saindo de prédios baixos — o conteúdo, no entanto, não foi verificado de forma independente.

Antes da guerra, a cidade de Oleshky tinha cerca de 20 mil habitantes e fica na margem leste do rio Dnipro, em área atualmente sob ocupação russa. A poucos quilômetros dali está a cidade de Kherson, capital regional, que havia sido conquistada pela Rússia e foi retomada pelas forças ucranianas no final de 2022.

A linha de frente na região segue o curso do rio Dnipro, onde ataques com drones por parte dos dois lados são frequentes e, segundo a AFP, costumam resultar em vítimas civis.

As informações divulgadas por Moscou e Kiev sobre o andamento da guerra não puderam ser confirmadas de forma independente.

