JD Vance admite que guerra na Ucrânia "não vai acabar tão cedo"

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que o conflito entre Rússia e Ucrânia deve ser resolvido diretamente entre as partes envolvidas. Em entrevista ao programa Special Report with Bret Baier, da Fox News, Vance declarou que "não vai ser fácil" e que “a guerra não vai acabar tão cedo”.

“Cabe aos russos e aos ucranianos chegarem a um acordo e encerrarem esse conflito brutal, agora que cada lado sabe quais são as condições de paz do outro”, disse o político, que tem adotado uma postura mais cautelosa quanto ao envolvimento direto dos EUA no conflito.

Vance reconheceu o sofrimento da população ucraniana após a invasão russa, mas ponderou: “Vamos continuar a perder milhares de soldados por causa de alguns quilômetros de território?”

As declarações vêm poucos dias após a assinatura de um novo acordo entre os Estados Unidos e Kiev, que estabelece um fundo de investimento voltado à reconstrução da Ucrânia. O pacto, firmado após meses de impasse, prevê acesso privilegiado dos EUA a projetos de exploração de recursos naturais no país, como alumínio, grafite, petróleo e gás natural.

Segundo fontes citadas pelo New York Times, o acordo não inclui garantias explícitas de apoio militar ou de segurança futura à Ucrânia — um ponto exigido por Kiev e rejeitado por Washington durante as negociações.

