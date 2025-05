Cantora de trilha de ‘As Patricinhas de Beverly Hills’ morre em incêndio

© Reprodução- Instagram

A cantora e compositora Jill Sobule, mundialmente conhecida pelo sucesso "I Kissed a Girl" lançado em 1995, faleceu nesta quinta-feira (1º) aos 66 anos, vítima de um incêndio em sua residência em Minneapolis, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada à Variety por seu empresário, John Porter.

Em sua declaração à Variety, Porter lamentou a perda da artista e amiga: “Jill Sobule era uma força da natureza e defensora dos direitos humanos, cuja música está entrelaçada com a nossa cultura. Eu estava me divertindo muito trabalhando com ela. Hoje, perdi uma cliente e uma amiga. Espero que sua música, memória e legado continuem vivos e inspirem outras pessoas”.

Nascida em Denver, Colorado, Jill Sobule tinha um show agendado para esta sexta-feira (2) no Tuft Theater da Swallow Hill Music, em sua cidade natal. Ao longo de uma carreira de três décadas, ela lançou 12 álbuns e também criou o musical autobiográfico aclamado pela crítica "F** 7th Grade". Além disso, foi responsável pelo tema da série "Unfabulous", exibida pelo canal Nickelodeon.

Outra canção notável de Jill Sobule foi "Supermodel", que integrou a trilha sonora do icônico filme adolescente "As Patricinhas de Beverly Hills" (Clueless), estrelado por Alicia Silverstone, Paul Rudd e Brittany Murphy.

Leia Também: Atriz mirim Millena Brandão está em estado grave após 7 paradas cardíacas